Torna il forum dei giovani

Terremoto in Croazia, la scossa a Zagabria durante la diretta tv della giornalista

Si sposta online l'incontro dedicato ai ragazzi, grazie alla collaborazione tra Elsa Lab, Spazio 847 e Comune

COLLE VAL D'ELSA — Nonostante le restrizioni derivanti dalla pandemia, anche questo 2020 avrà il suo Forum Valdelsa Giovani.

Per l'occasione è stato riadattato in forma di Talk Online in diretta sulle piattaforme social più frequentate dai ragazzi.

Nato dalla collaborazione tra l'associazione Elsa Lab, Spazio847 e con il patrocinio dell'amministrazione comunale, il Forum ha come obiettivo di favorire il dialogo e la condivisione dei punti di vista delle varie fasce d'età della popolazione giovanile in merito all'emergenza sanitaria che ha investito il paese e come essa ha cambiato il loro modo di vivere i vari ambiti.

Durante la diretta, saranno presenti molti giovani valdelsani che dialogheranno su vari argomenti come la cultura, la scuola, l'impegno sociale e le attività lavorative. Tutto il pubblico potrà intervenire e fare domande, partecipando al forum in diretta e stimolando così ulteriormente il dibattito.

Il Forum sarà trasmesso in diretta dalle pagine Facebook " Spazio 847 - sala polivalente" e "Forum Valdelsa Giovani" domani, mercoledì 30 dicembre a partire dalle 18.