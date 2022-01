Torna la solidarietà dei giovani di Colle

Prosegue il disagio sociale da pandemia, tanto che riprende l'azione di raccolta, il 5 febbraio alla Conad

COLLE VAL D'ELSA — Riparte con entusiasmo il gruppo di Giovani in Solidarietà, per venire incontro alle persone più bisognose del territorio.

"Dopo due anni di pandemia siamo nella stessa situazione disastrosa - hanno dichiarato i giovani - riprendiamo pertanto le attività di mutuo aiuto dal basso".

I ragazzi hanno deciso di "ripartire insieme come gruppo di Giovani in Solidarietà per fare squadra in questo periodo di emergenza che purtroppo non è ancora finito: tante sono le famiglie bisognose che, in questi mesi in cui avevamo messo in pausa l'attività, ci hanno chiamati per dirci che vivono ancora in uno stato di emergenza alimentare, abitativa, sociale".

Motivazioni che hanno spinto tanti ragazzi a metterci la faccia e a dedicare tempo ed energie per aiutare il prossimo.

Ragion per cui è stato deciso di "riattivare il servizio di raccolta e distribuzione alimentare per sostenere le persone che hanno difficoltà economiche".

La data della prossima raccolta è stata fissata per il 5 febbraio, presso il Supermercato Conad a Colle Val d'Elsa.

Una disponibilità importante, che si aggiunge all'invito a partecipare a questa iniziativa, aiutando il gruppo in prima persona.