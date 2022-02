Un regista per “Ted”

All'edizione colligiana del format americano tra gli speaker un giovane film-maker di Poggibonsi

COLLE VAL D'ELSA — Non poteva mancare un regista all'edizione colligiana di Ted X.

Infatti all'appuntamento del 19 marzo, tra gli speaker, sarà presente Francesco Rossi.

Nato e cresciuto a Poggibonsi, si tratta di un giovane e talentuoso regista: nel 2020 riceve un Emmy Awards per aver collaborato con la rete televisiva americana CBS per la realizzazione di uno speciale su Firenze e la Toscana, andato in onda nella storica trasmissione della rete, Sunday Morning, seguita ogni giorno da milioni di telespettatori negli Stati Uniti.

A soli 27 anni il suo cortometraggio, ed opera prima, “La stanza più fredda” viene selezionato per lo Short Film Corner in occasione della settantaquattresima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Cannes, e sempre nel 2021 viene premiato con il Globo d’Oro.

Quali “Ombre” porterà a Colle Francesco?

Sarà possibile scoprirlo solo durante la serata, ormai molto attesa, di Ted.