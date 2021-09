Vannino Chiti a Colle con due assessori regionali

Il senatore presenterà il suo ultimo libro 'Il destino di un'idea e il futuro della sinistra'. Presenti anche Serena Spinelli e Simone Bezzini

COLLE VAL D'ELSA — Domani, martedì 14 settembre, alle ore 21, presso il Teatro del Popolo in piazza Unità dei Popoli a Colle, è in programma la presentazione dell'ultimo libro del Senatore Vannino Chiti: 'Il destino di un'idea e il futuro della sinistra'.

Assieme all'autore discuteranno dei temi del volume due assessori regionali, Serena Spinelli e Simone Bezzini.

A fare da moderatore sarà Marco Spinelli dell'associazione societaepolitica.it organizzatore della serata nonchè ex sindaco di Colle.

Gramsci, Togliatti e Berlinguer non erano credenti: incontrarono il cattolicesimo, che da noi ha carattere anche di popolo, approfondendo l’analisi della società italiana e le vie per il suo cambiamento. Da questo "è derivata la condivisione di un impegno su questioni come il disarmo e la pace, ma anche un dialogo che ha approfondito l’interpretazione del marxismo, una sua rilettura in rapporto alle fedi religiose e soprattutto la scelta di un pluralismo di culture, a fondamento della laicità del partito".

"Le radici si selezionano, non si recidono, altrimenti, come una pianta, la sinistra rinsecchisce e muore - scrive Chiti - proprio perciò nasce questo libro: per condividere la storia del Pci, ma soprattutto per ritrovare nella radicalità, che non è radicalismo, né estremismo – quella tensione etica che è fondamento di ogni progetto di rinnovamento sociale e democratico."

Vannino Chiti, studioso del movimento cattolico, vanta una lunga esperienza politica e amministrativa. Già senatore del Partito Democratico, è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Amato, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali del governo Prodi, vicepresidente del Senato della Repubblica e Presidente della Regione Toscana.