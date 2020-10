Covid, 6 casi tra Colle e Monteriggioni

Ci sono 41 nuovi positivi in provincia di Siena. In 9 sono in attesa del secondo tampone di verifica sul contagio

COLLE VAL D'ELSA — Colle Di Val D'Elsa: uomo di 30 anni isolamento domiciliare, sintomatico, donna di 35 anni isolamento domiciliare, ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare.

Monteriggioni: bambino di 4 anni isolamento domiciliare, donna di 53 anni isolamento domiciliare, donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

L'Asl centro segnala 2 casi nel comune di Barberino Tavarnelle

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 118 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4971 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.925 a domicilio, 20 presso strutture di Cure Intermedie e 13 in albergo sanitario. Vi sono inoltre 65 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività: 41 sono di Arezzo, 1 extra Asl, 14 di Grosseto e 9 di Siena. Inoltre ci sono 15 ricoverati presso le Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 51 presso le Malattie infettive, e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.944 tamponi.