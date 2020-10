Covid, tanti under 40 tra i positivi

È Poggibonsi ad avere il numero maggiore di casi. Sono 28 le segnalazioni in provincia di Siena di cui 13 in Valdelsa

POGGIBONSI — Poggibonsi: ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 26 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Sovicille: uomo di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Monteriggioni: ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, sintomatico, donna di 35 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

L'Asl centro segnala a Barberino Tavarnelle 5 casi, una donna di 69 anni, tre uomini di 69, 32 e 19 anni e un bambino di 9.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 52 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4.847 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono: 1.851 a domicilio, 22 presso le strutture di Cure Intermedie e 28 presso l'albergo sanitario. Ci sono ad Arezzo 50 ricoverati presso le malattie infettive e 5 presso il reparto di terapia intensiva. A Grosseto 14 ricoverati in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Vi sono, inoltre 39 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività: 34 sono di Arezzo, 1 extra Asl, 3 di Grosseto ed 1 di Siena. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 2446 tamponi.

A Siena ci sono 21 pazienti in malattie infettive e 3 in terapia intensiva.