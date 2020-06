Come scegliere il nuovo medico di famiglia

Ecco i numeri da contattare per i residenti dei Comuni di Colle, Casole, Radicondoli

COLLE VAL D'ELSA — Con il mese di giugno, alcuni dei medici di base della provincia di Siena, convenzionati con la Asl, cesseranno la loro attività. Pertanto sarà questo il momento nel quale gli assistiti dei dottori pensionati potranno, o meglio, dov ranno, effettuare la loro libera scelta nei confronti di un nuovo professionista.

In alcuni casi la questione potrebbe non risultare impellente, in quanto alcuni medici hanno già un sostituto temporaneo. Tuttavia essendo un diritto di ogni cittadino, trattasi di una scelta importante da fare per la tutta la famiglia.

I cittadini/pazienti che dovranno scegliere il nuovo medico potranno farlo online, con il codice pin della tessera sanitaria, mediante il sito della Usl Sud Est. Ma anche scrivendo alla mail anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it , allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria.

Riguardo ai Comuni di Colle, Casole e Radicondoli, gli interessati potranno anche contattare telefonicamente il numero 0564/483777, dal lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche in orario 14-15.

Una pratica da svolgere quanto prima, per poter avere l'assistenza medica di famiglia, indispensabile anche per ottenere le ricette, senza le quali non si può accedere a tutti gli altri servizi del servizio sanitario nazionale.