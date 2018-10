La via Francigena anche a cavallo

Si moltiplicano le iniziative e le offerte turistiche legate all'antico tracciato. Dieci i cavalieri che lo hanno affrontato fino a Castelnuovo d'Elsa

FUCECCHIO — Non solo pellegrini a piedi sulla via Francigena. Grazie alle iniziative di promozione del percorso come prodotto turistico, sostenute per la Regione dagli enti Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, le quattro aggregazioni di comuni stanno effettuando sull’antico tracciato molteplici iniziative.

Anche l’aggregazione “centro sud”, composta dai comuni di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Castelfiorentino, Montaione e Gambassi Terme, sta facendo la propria parte con iniziative come “Trekking a cavallo sulla via Francigena”, un evento che collega idealmente la città di Fucecchio al borgo di Castelnuovo d’Elsa (Castelfiorentino), dove fino ad oggi, domenica 7 ottobre, è in svolgimento la festa "La via Francigena in Valdelsa".

È stato il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, insieme all’assessore delegato Daniele Cei, a dare il saluto ai 10 pellegrini a cavallo, dell’associazione I Cavalcanti del Padule, che si sono diretti alla volta della Valdelsa, per raggiungere la festa di Castelnuovo.

“Negli ultimi mesi – ha dichiarato l’assessore Cei - abbiamo registrato un flusso costante e crescente di pellegrini che attraversano la città a piedi, in bici o a cavallo sul percorso che li porterà a Roma. Il Comune di Fucecchio, in qualità di capofila dell’aggregazione centro sud, ha l’onere e l’onore di mettere in campo tutte quelle iniziative necessarie, oltre che a promuovere il tracciato, anche a mantenerlo in buone condizioni. C’è ancora molto da fare ma grazie al lavoro di tutti i comuni, al supporto delle associazioni e degli enti che si dedicano alla Francigena, i primi risultati si stanno registrando. Questo significa che siamo sulla buona strada e che occorre andare avanti in questa direzione”.