Tiroide, ultimi giorni per la visita gratuita

In conclusione il programma 2018 di visite gratuite di prevenzione oncologica Ant nella Valdelsa, a Castelfiorentino e Montespertoli. Come prenotarsi

CASTELFIORENTINO — Dopo le due giornate di visite organizzate a maggio, si conclude il programma di prevenzione oncologica di Fondazione ANT, per il 2018, nella Valdelsa fiorentina. Grazie alla collaborazione fra Fondazione ANT e Sezione Soci Coop Castelfiorentino e al sostegno della sezione empolese-valdelsa di Confindustria Firenze, il 25 e 26 ottobre, i cittadini residenti nei Comuni di Castelfiorentino, Montespertoli, Montaione e Gambassi Terme, avranno a disposizione 60 visite di prevenzione oncologica gratuita di Progetto Tiroide

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Castelfiorentino e da quello di Montespertoli e ha visto la fondamentale collaborazione dei medici di medicina generale di Montespertoli e Castelfiorentino e la presenza della USL Toscana Centro.

Un vero gioco di squadra per spingere i cittadini a fare prevenzione

Come nelle prime due giornate di maggio, saranno eseguiti controlli ecografici gratuiti per la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei da un medico specialista di Fondazione ANT. Le visite saranno effettuate nella Casa della Salute di Castelfiorentino, in Via Cesare Pavese 24. Le prenotazioni sono già iniziate ma ci sono ancora posti disponibili, per accedere alle visite sarà possibile chiamare fino a mercoledì 24 ottobre, solo in orario 9-13, il n.3490693571, fino ad esaurimento posti.

ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana e offrire il proprio aiuto come Volontari è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.