"Casa della Salute, nessuno slittamento"

Ci tengono a precisarlo il sindaco e l'Asl Toscana Centro. I lavori saranno affidati a primavera e la struttura entrerà in funzione nel 2021

CERTALDO — Nessuno slittamento per la Casa della Salute di Certaldo. Aprirà, precisano dalla Asl Toscana Centro, come da programma nel 2021. Attualmente sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori. L’avvio è previsto a primavera e l’attivazione della struttura nel 2021.

La notizia dello slittamento era erroneamente comparsa nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa all’interno di un servizio più ampio sulla sanità.

“Il percorso per la realizzazione della Casa della Salute - ha spiegato il sindaco, Giacomo Cucini - sta proseguendo e seguendo le tappe che avevamo annunciato. Lo scorso agosto, in un comunicato congiunto con la ASL, davamo notizia della procedura di gara. Oggi constatiamo che la gara volge al termine e si avvicina l’inizio dei lavori. La Casa della Salute sarà una grande opera pubblica, la cui ultimazione, prevista per il 2021, ci consentirà di raggiungere di un obiettivo importante condiviso con cittadini e medici di base: dare una sede adeguata ai servizi medici e socio sanitari, migliorare i servizi e la qualità di vita dei cittadini. Un’opera che contribuirà anche alla ridefinizione di piazza dei Macelli e al nuovo assetto urbano del paese”.