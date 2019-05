Il Giro d'Italia da Vinci fino al mare

Dopo l'arrivo di ieri a Fucecchio, oggi la terza tappa della corsa rosa con partenza dalla città di Leonardo e arrivo ad Orbetello

VINCI — Grande entusiasmo nell'Empolese Valdelsa per il transito della grande carovana del Giro d'Italia, con tanti spettatori lungo le strade ed i borghi colorati di rosa. Ieri l'arrivo della seconda tappa a Fucecchio, in omaggio a Indro Montanelli, oggi la partenza della terza tappa da Vinci, in omaggio a Leonardo, ricorrendo 500 anni dalla sua morte.

Partenza da Vinci, nella notte illuminata di rosa, poco dopo mezzogiorno, poi i ciclisti passeranno di nuovo da Empoli e quindi Castelfiorentino, Gambassi Terme, Poggibonsi, Gabellino, Braccagni, Grosseto e Orbetello, sul lungomare Marinai d'Italia.