Il Covid non molla la Valdelsa e Poggibonsi

Il capoluogo della Valdelsa continua ad essere il centro più colpito della Provincia. Criolla il numero dei ricoverati negli ospedali

POGGIBONSI — Nonostante la discesa continua dei positivi nel Senese e negli ospedali, in Valdelsa il contagio non accenna a diminuire.

Nella vallata ci sono altri 14 casi di Coronavirus. Nel dettaglio vediamo che a Poggibonsi sono stati riscontrati altri 7 positivi, 5 a Colle Valdelsa, 1 a Monteriggioni e 1 a Barberino-Tavarnelle.

Sono 719 i tamponi eseguiti dalla Asl che ha anche dichiarato definitivamente guarite 50 persone.

La fascia d'età più colpita è quella degli under 18 con 8 segnalazioni.

Crolla il numero dei ricoverati ad Arezzo. Al "San Donato" ci sono 70 pazienti, ben 10 in meno del giorno precedente. Di questi 57 si trovano nei reparti Covid (ieri erano 65) e 13 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 34 compresi i 12 in "Rianimazione".

Migliora la situazione a "Le Scotte" dove ci sono 50 ricoverati e di questi 14 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 640 i positivi in provincia di Siena mentre salgono a quota 1.896 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 91 nuovi casi e di questi 44 sono residenti in provincia di Arezzo, 25 nel Senese e 22 nel Grossetano.

In Toscana poco più di 350 contagiati.