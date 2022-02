Ladri incastrati, il sindaco ringrazia l'Arma

Civili ucraini in ginocchio davanti ai carri armati russi: cercano di fermarli a mani nude

A seguito dei recenti arresti è intervenuto il primo cittadino, soddisfatto del presidio alla sicurezza

MONTERIGGIONI — A seguito dell’operazione della stazione dei carabinieri di Monteriggioni e della compagnia di Poggibonsi, che hanno portato all’arresto di due soggetti già noti alle forze dell’ordine, finiti in manette e comparsi ieri in Tribunale per la convalida dell’arresto e la direttissima, interviene l'amministrazione comunale.

"È stata un’operazione portata avanti con successo e grande determinazione. Vorrei ringraziare il comando della stazione locale dei Carabinieri di Monteriggioni, la Compagnia di Poggibonsi e tutta l’Arma – afferma il sindaco Andrea Frosini – a nome di tutta la comunità vorrei complimentarmi con loro e con tutti i rappresentanti dell’Arma".

"Monteriggioni è un territorio molto vasto – conclude Frosini – ed è davvero degna di nota la costante presenza dell’Arma nelle frazioni, in piena collaborazione con la nostra polizia municipale. Tutto ciò contribuisce a farci sentire più sicuri".