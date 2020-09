A secco la casina dell'acqua a Tognazza

Da alcuni giorni non è attiva. Deve essere sostituito un componente. Il servizio riprenderà al più presto

MONTERIGGIONI — La casina dell'acqua a Tognazza, di fatto periferia di Siena, ma amministrativamente nel territorio di Monteriggioni, da alcuni giorni è chiusa.

Il disagio notevole perché l'impianto serve una zona molto frequentata e abitata, creando un forte disagio tra i cittadini e i lavoratori della zona.

E' stato riscontrato un problema al funzionamento dei macchinari di erogazione, pertanto è stata richiesta la sostituzione del pezzo rotto, nel frattempo la struttura è stata chiusa.

L'Amministrazione chiede pazienza ai cittadini e prevede di risolvere il problema nei prossimi giorni.

La casina oltre ad offrire un servizio pubblico molto apprezzato, è un luogo di aggregazione sociale per gli abitanti della frazione, che spesso si ritrovano li per incontrarsi e fare due chiacchiere. La chiusura è quindi un disagio sentito dai residenti che sperano in una rapida soluzione del problema.