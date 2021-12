A Castellina Scalo arriva Babbo Natale

Un regalo di Natale? Sicurezza per le viaggiatrici

La principale frazione di Monteriggioni si è animata nel corso dell'ultimo fine settimana

MONTERIGGIONI — Il cartellone invernale di Monteriggioni sta procedendo con successo, offrendo questa settimana ben cinque appuntamenti di varia tipologia.

Tra i quali ha spiccato il partecipassimo evento, curato dall’Associazione Culturale l’Agresto, dal titolo “Natale a Castellina Scalo”.

Un appuntamento che ha donato gioia nelle giornate di sabato e domenica, complice il bel tempo, a grandi e piccini, che hanno potuto vivere l’atmosfera natalizia con tanti eventi, musica, giochi e buon cibo.

Non sono mancati i regali che Babbo Natale ha potuto portare arrivando con la sua slitta. Anche se qualche suo collaboratore, per l'occasione, non ha mancato di utilizzare una più moderna due ruote.