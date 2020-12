Torna la Granfondo del Castello

Andrea Crisanti contro Luca Zaia sui contagi in Veneto: «Non dipendono dai tanti tamponi, è una lettura sbagliata»

Gli organizzatori rompono gli indugi e annunciano la data della 29^ edizione della rinomata gara di mountain bike: si terrà il 14 marzo

MONTERIGGIONI — Una data che rappresenta una speranza per Monteriggioni: il 14 marzo.

Si tratta del giorno in cui è previsto il ritorno della Granfondo del Castello, che riporterà le più grandi mountain bike nel territorio comunale.

Una rassegna tra le più rinomate del calendario italiano del settore, che lo scorso anno era pronta alla sua 29esima edizione ma che purtroppo è stata "travolta" dall’esplosione della pandemia.

Passato un anno, gli organizzatori del Team Bike Pionieri hanno deciso di ufficializzare la data della gara, evitando di prendere in considerazione, almeno per ora, ipotesi di rinvii o annullamenti.

A rendere più forte la voglia di tornare in pista, è l’adesione a due dei maggiori circuiti del calendario nazionale: il Trek Zero Wind Mtb Challenge e la Coppa Toscana Mtb Experience.

Il percorso di gara non cambia rispetto al passato, anzi ormai è considerato un classico della stagione fuoristrada con i suoi 54 km per 1.350 metri, un tracciato impegnativo per il periodo d’inizio stagione, mettendo alla prova lo stato di forma dei biker dopo le prime settimane di allenamento.

Teatro dello start sarà Via Berrettini in Castellina Scalo, alle 10. Chiaramente la gara si svolgerà secondo le normative sanitarie vigenti al momento, in base alle quali saranno stabilite sia le modalità di partenza che i servizi che potranno essere messi a disposizione.

Anche per questo non è stata ancora fissata la quota di partecipazione, in attesa del nuovo anno e degli sviluppi della situazione nazionale.