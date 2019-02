Nuovo ufficio turistico alla funicolare

Il Comune di Certaldo punta ad una maggiore accoglienza nei confronti dei visitatori

CERTALDO — Domenica 1 giugno apre il nuovo punto informazioni turistiche del Comune di Certaldo, gestito alla Pro Loco, situato in via sperimentale presso i locali della stazione di valle della funicolare situati in Piazza Boccaccio. L'ufficio resterà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30 fino al 31 agosto 2014, parallelamente all'Ufficio informazioni turistiche di Certaldo Alto, che è aperto con l'orario di apertura dei Musei. Il punto informazioni nella parte bassa del paese sarà poi collocato nei locali della ex farmacia comunale, la cui ristrutturazione, per realizzarvi sia il punto vendita dei prodotti agricoli locali che il punto informazioni turistiche avverrà entro l'estate.

L'apertura dal 1 di giugno avviene secondo la tempistica prevista nella convenzione per lo sviluppo dell'informazione e promozione turistica stipulata il 18 dicembre 2013 tra il Comune di Certaldo e l'Associazione Pro Loco. Una convenzione stipulata direttamente, come consente la Legge Regionale 42/2000 (e successive modifiche e regolamenti). Un convenzione che, rispetto agli anni precedenti, ha previsto un ampliamento di orari per la presenza degli operatori Pro Loco in Certaldo Alto, un rafforzamento del servizio di informazioni turistiche in estate con l'apertura del secondo punto informazioni alla funicolare, un lavoro di backoffice per la promozione di pacchetti turistici, turismo scolastico, promozione del territorio.

Un lavoro, quest'ultimo, che ha portato di recente a proficui contatti con Toscana Promozione e all'organizzazione di un tour del Sistema Museale di un giornalista irlandese del Sunday Independent, che recensirà Certaldo per i suoi lettori.