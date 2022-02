Acque interviene a Ulignano con una nuova condotta

«Combattete! E vincerete!». Ecco la parola d'ordine per entrare all' «Ultima Barricata». Viaggio dentro il pub sottoterra della resistenza ucraina a Kiev

Un intervento per migliorare la rete nella popolosa frazione che nei mesi scorsi aveva mostrato segni di cedimento

POGGIBONSI — Oltre 300 metri di acquedotto che saranno risanati per la gioia dei cittadini che da tempo ne chiedevano la sistemazione. Una condotta arrivata a “fine vita” che verrà sostituita da una nuova tubazione molto più performante.

Un investimento da 100mila euro che garantirà significativi benefici per il servizio idrico. Sono questi i principali risultati attesi dall’intervento in corso in via Crocetta a Ulignano, nel comune di San Gimignano. “Si tratta - precisa il presidente di Acque, Giuseppe Sardu - della prima parte di un più ampio progetto che interesserà la tubazione anche lungo le vie Val d’Elsa e IV novembre. Obiettivo: migliorare la distribuzione della risorsa idrica, evitando sprechi e disagi dovuti alle perdite”.

L’intervento non è l'unico nelle frazioni isolate, lavori sono stati effettuati in località di Cinitroia e Cortennano, o ai lavori per la sostituzione dell’acquedotto in località Casale che partiranno a breve.

I lavori in via Crocetta comportano la posa in opera e l’attivazione di 310 metri di tubazioni, al posto di quelle attualmente in funzione, in cattive condizioni a causa della loro vetustà. I lavori consentiranno anche un potenziamento del servizio idrico, grazie al materiale di cui è composta la nuova condotta (ghisa sferoidale), più resistente rispetto alle tubazioni di vecchia generazione.

“Ringrazio Acque - sottolinea il sindaco Andrea Marrucci - per aver dato avvio a questi lavori, attesi da molto tempo, e per l’impegno nel reperire le risorse mancanti, necessarie nella lotta alle perdite idriche su tutto il tratto ulignanese. È un ulteriore tassello nell’attività di ammodernamento delle infrastrutture presenti nel territorio, che ottimizzano l’impiego della risorsa idrica e migliorano la qualità del servizio”.

Un cantiere atteso da tempo dopo che nei mesi scorsi si sono verificati numerosi guasti che hanno causato disagi ai cittadini della popolosa frazione.