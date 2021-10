L'alta moda sfila in centro per la "Fashion week"

Atmosfere glamour e grandi firme per l'evento che presenta la collezione autunno inverno dei negozi di Via Maestra

POGGIBONSI — Tappeto rosso, ragazze da far girare la testa e abiti eleganti, saranno gli ingredienti della tradizionale 2 giorni che salutano l'arrivo dell'autunno. E' ormai tradizione consolidata da alcuni anni a questa parte, che i negozi del centro storico si tirano a lustro per presentare la collezione autunno inverno delle loro marche.

L'appuntamento è sempre stato un modo per attirare persone e clienti nella via dello shopping, un modo per tenere viva la città vecchia di Poggibonsi. Un appuntamento che dà modo di veder sfilare modelle e belle ragazze in un atmosfera festosa e allegra. Saranno 2 giorni di appuntamenti per ammirare gli abiti, gli accessori, il trucco e parrucco elaborato dalla creatività degli esercenti. Questo fine settimana il capoluogo si trasforma nel pret-à-porter della Valdelsa.

Un appuntamento che torna quest'anno dopo le difficoltà dello scorso anno, un periodo particolarmente complicato per le attività commerciali. Questa occasione sa un po' di rilancio della vita sociale della cittadina nel periodo autunnale, dopo lo stop di 12 mesi fa quando la ripresa del virus spazzò via le speranze della tanto annunciata ripartenza.