Apre lunedì la sede di Italia Viva in Valdelsa

Alle 18 in via della Repubblica 111 ci sarà l'inaugurazione con Stefano Scaramelli capolista del collegio elettorale di Siena

POGGIBONSI — Sarà a Poggibonsi la sede di Italia Viva in Valdelsa, davanti alla chiesa collegiata e al Comune, un luogo simbolico e un messaggio chiaro per l'elettorato locale.

L'inaugurazione della sede di Poggibonsi avverrà il 31 Agosto alle ore 18 in Via della Repubblica 111. Saranno presenti i candidati per il Consiglio Regionale della Toscana Stefano Scaramelli, capolista nel nostro collegio e Filomena De Marco, candidata in rappresentanza della Val d' Elsa Senese.

Un evento politico significativo che segna la nascita del nuovo circolo valdelsano e la presentazione ufficiale del nuovo partito in zona.