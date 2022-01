Ancora un atto vandalico all'Archeodromo

Colpito per l'ennesima volta il forno del villaggio. Marco Valenti esprime grande amarezza e delusione per questi continui episodi

POGGIBONSI — "Fa male dover cominciare l’anno in questo modo ma purtroppo dobbiamo segnalare ancora nuovi atti di vandalismo all’Archeodromo. Il forno da pane è stato distrutto e i danni riguardano anche una capanna e diversi recinti". Inizia così lo sfogo del professor Marco Valenti direttore scientifico dell'Archeodromo dopo l'ennesimo atto di vandalismo subito questa notte, nel quale sono stati danneggiati anche una capanna, alcune staccionate e l'orto.

Dopo oltre 7 anni la voglia di continuare ed andare avanti sta venendo meno, dice amareggiato dopo l'ennesimo episodio. La zona è stata più volte vittima di danneggiamenti e scritte ingiuriose. Da qui una richiesta che sa di ultimatum verso il Comune.

"Quello che ci delude è l’assenza di civiltà, eppure il merito di far conoscere anche a livello internazionale Poggibonsi ed il suo territorio attraverso una formula innovativa di diffusione della conoscenza l’avremmo trovato. Ma se non piace alla comunità, o ad una parte di essa, ci pare assolutamente inutile andare avanti".

La zona deve essere completata e recintata altrimenti il progetto si fermerà definitivamente. Una necessità divenuta impellente dopo questa ennesima incursione e un'appello chiaro e diretto verso l'Amministrazione comunale perché intervenga a difesa del patrimonio culturale ed archeologico della città. Un'eccellenza riconosciuta in tutta Italia che non deve andare perduta per il gesto stupido di qualche ragazzino annoiato in cerca di adrenalina.