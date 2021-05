Covid, pochissimi casi in Valdelsa

Il virus è stato riscontrato in 3 Comuni della vallata. Bassi i numeri anche nel resto della provincia di Siena. Solo 411 tamponi eseguiti dalla Asl

POGGIBONSI — Basso il numero dei contagiati odierni nel Senese e anche in Valdelsa. Nella vallata sono solo 4 i nuovi positivi:

- Poggibonsi casi

- Colle Valdelsa 1 caso.

- Radicondoli 1 caso.

In provincia di Siena sono 13 i positivi odierni. Numeri bassi condizionati anche dai pochi tamponi eseguiti dalla Asl. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati controllati solo 411 persone.

La fascia d'età più colpita è quella dei minori di 18 anni con 6 segnalazioni.

Sul fronte guariti, oggi in 34 sensi sono usciti definitivamente dalla malattia.

Stazionari i ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 64 pazienti (1 in più di ieri) e di questi 11 si trovano in "Rianimazione". C'è 1 degente in più al "Misericordia" di Grosseto dove ci sono 34 malati compresi i 9 in "Terapia Intensiva". Stazionaria la situazione a "Le Scotte" ci sono 46 ricoverati e di questi 13 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 607 i positivi in provincia di Siena mentre sono a quota 1.973 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 61 contagiati e di questi 29 sono residenti nell'Aretino, 13 nel Senese (compresa l'Azienda Ospedaliera), 19 nel Grossetano.

