Covid, 10 positivi in Valdelsa

Anche 4 bambini contagiati. In provincia di Siena sono 22 i nuovi casi. La Asl dipone la quarantena per altre 143 persone

POGGIBONSI — Colle Val D'Elsa: Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Uomo di 42 anni isolamento domiciliare

Monteriggioni: Uomo di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

Poggibonsi: Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare

Sovicille: Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, sintomatica 23) Bambino di 9 anni isolamento domiciliare, sintomatico 24) Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, studente

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato , 143 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4.265 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.442 a domicilio, 8 presso Cure Intermedie. Al momento presso l’ospedale di l ci sono 55 persone ricoverate di cui 50 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva mentre presso l’ospedale misericordia di Grosseto vi sono 15 persone ricoverate di cui 13 Malattie Infettive e due in terapia intensiva. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.032 tamponi.