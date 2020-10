Covid, boom di bambini positivi

In Valdelsa ci sono altri 29 casi, molti dei quali ragazzini, inclusi due neonati. Poggibonsi registra 18 persone contagiate

POGGIBONSI — Giornata dei record negativi oggi in provincia di Siena, 65 casi segnalati. Nel territorio della Valdelsa l'Asl sud est segnala 22 contagi, mentre l'Asl centro ne segnala 5 a Barberino e Tavarnelle. Si tratta di 3 donne di 86,66 e 60 anni, un uomo di 61 e un bambino di 12.

Di seguito i contagi nella sud est, che vedono un alto numero di bambini colpiti dal virus, compresi due neonati.

Colle Valdelsa, bambino 2 anni isolamento domiciliare contatto di caso, bambina 6 anni isolamento domiciliare, bambino 4 anni isolamento domiciliare contatto di caso, uomo 45 anni isolamento domiciliare sintomatico.

Poggibonsi neonata isolamento domiciliare contatto di caso, bambino 5 anni isolamento domiciliare contatto di caso, ragazzo 17 anni isolamento domiciliare contatto di caso, ragazzo 17 anni isolamento domiciliare, donna 19 anni isolamento domiciliare contatto di caso, uomo 24 anni isolamento domiciliare contatto di caso, uomo 42 anni isolamento domiciliare contatto di caso, donna 50 anni isolamento domiciliare contatto di caso, uomo 57 anni isolamento domiciliare, uomo 60 anni isolamento domiciliare, bambina 2 anni isolamento domiciliare contatto di caso, ragazzo 16 anni isolamento domiciliare contatto di caso, uomo 21 anni isolamento domiciliare contatto di caso, donna 37 anni isolamento domiciliare contatto di caso, uomo 38 anni isolamento domiciliare contatto di caso, uomo 55 anni isolamento domiciliare contatto di caso, uomo 61 anni isolamento domiciliare contatto di caso, donna 67 anni isolamento domiciliare contatto di caso,

Sovicille donna 62 anni isolamento domiciliare sintomatica, uomo 83 anni isolamento domiciliare sintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 77 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4.565 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.568 a domicilio e 20 presso l'albergo sanitario .Ci sono 10 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 41 presso le Malattie infettive, e 5 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.583 tamponi.