Covid, risale il contagio in Valdelsa

Poggibonsi è il Comune con più positivi. Tanti casi anche a Colle. Stabile la situazione negli ospedali. I quarantenni i più colpiti dal virus

POGGIBONSI — Torna a salire la curva del contagio in tutta la Valdelsa. Sono 37 i nuovi positivi, 23 in più del giorno precedente.

Sono 5 i Comuni della vallata dove è stato riscontrato il virus. Nel dettaglio vediamo che a Poggibonsi ci sono altri 16 malati, a Colle Valdelsa 13, San Gimignano 3, Sovicille 3, Barberino-Tavarnelle 2.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 963 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guarite 47 persone in tutta la provincia di Siena.

La fascia d'età più colpita è quella dei 40enni con 15 casi, seguono i giovanissimi con 14.

Pressoché stabile la situazione dei ricoveri in ospedale. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 124 pazienti (1 in meno di ieri) e di questi 17 si trovano in "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto ci sono 48 malati ( ieri erano 49) compresi i 13 in "Terapia Intensiva".

Aa "Le Scotte" i ricoverati nei reparti Covid sono 137 e di questi 16 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 1.507 i positivi in provincia di Siena mentre sono a quota 2.721 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 214 contagiati e di questi 93 sono residenti nell'Aretino, 74 nel Senese, 46 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana il contagio sfiora le mille unità. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.