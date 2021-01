Firmato accordo tra i sindacati e il Comune

Siglato un patto per sostenere le politiche legate all'assistenza a favore delle categorie più deboli e dello sviluppo locale

POGGIBONSI — Firmato il 30 dicembre scorso tra Comune e sindacati un accordo di programma sulla centralità delle politiche sociali e sanitarie, un forte welfare locale come motore di crescita, la tutela delle fragilità.

L'accordo è legato al Bilancio di previsione. “Una firma che ha anticipato la discussione in Consiglio Comunale e che è frutto del percorso di concertazione portato avanti ogni anno - dice il sindaco David Bussagli - Un impegno al confronto da rimarcare e che è sempre più è fondamentale per definire e promuovere modelli di crescita sostenibile e inclusiva”.

La piattaforma nata dalla concertazione e contrattazione tra le parti sociali e l'Amministrazione locale ha portato alla stipula di un accordo programmatico che riconosce gli interessi collettivi da salvaguardare attraverso appropriate politiche pubbliche definite tra tutti i soggetti interessati.

Sostegno allo sviluppo economico con la difesa delle categorie sociali più disagiate e fragili sul piano delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, allo scopo di creare un forte welfare locale come motore di sviluppo. Le Amministrazioni si impegnano a sviluppare il confronto sul Bilancio e su tutte le materie individuate nell'accordo.

Un atto politico importante che rafforza il legame tra l'Ente e i tre sindacati Cgil, Cisl e Uil indirizzando le parti a tutelare la popolazione locale, in particolare quella più in sofferenza economica e ad incentivare politiche e investimenti a sostegno dell'economia territoriale in tutta la Valdelsa.