Il "Forum Valdelsa Giovani" parla di Ucraina

Domani alle 18 appuntamento online con i ragazzi sulla loro pagina Facebook per affrontare il tema del conflitto che è appena esploso nell'Est Europa

POGGIBONSI — Iniziativa di approfondimento di attualità internazionale quella prevista per il 25 febbraio da un gruppo di ragazzi locali. Il "Forum Valdelsa Giovani" è un progetto nato nel 2020 che ha come obiettivo la condivisione delle esperienze e delle visioni della popolazione giovanile del territorio della vallata. Uno spazio a disposizione di tutti per connettere storie e progetti più avvincenti.

Durante la pandemia sono stati svolti alcuni incontri virtuali dove sono state affrontate varie tematiche, tra cui lo sport, la violenza sulle donne, il lavoro e l’impiego giovanile. Queste occasioni hanno svelato una grande necessità tra i giovani di condividere le loro esperienze. Inoltre è stato riscontrato un grande interesse da parte di tutta la comunità rispetto a certi argomenti trattati.

Nel 2022 il principale obiettivo è quello di portare il Forum dal formato online a quello reale. Il prossimo incontro sarà domani 25 febbraio alle 18. Sarà possibile incontrare dei giovani Ucraini con i quali si parlerà della crisi nel loro paese. Un tema delicato e importante, che i giovani vogliono portare alla conoscenza di tutti.