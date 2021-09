Inizia la scuola, un aiuto a chi ha più bisogno

Alla Coop di Poggibonsi numerosi i volontari, le associazioni ed i cittadini che partecipano all'iniziativa di solidarietà

POGGIBONSI — Obiettivo: sostenere bambini e ragazzi che vivono in difficoltà economiche e dare loro l’occorrente per il corredo scolastico.

Tornata oggi a Poggibonsi la raccolta scolastica di Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie, dopo l’esperienza del 2020.

Complice la crisi economica che colpisce sempre più famiglie, in particolare con figli minori a carico, per alcuni bambini e ragazzi riempire lo zaino con quaderni, penne e matite può essere una difficoltà in più.

A loro viene incontro la cooperativa, che invita soci e clienti ad acquistare e donare materiale scolastico.

Nei punti vendita i prodotti di utilizzo comune per la scuola sono evidenziati in apposite isole e i negozi sono allestiti con totem che spiegano l’iniziativa. Grande l'adesione nei Coop.Fi di Poggibonsi - in allegato la foto dei volontari e dei rappresentanti della sezione soci Coop - dove già a metà mattina erano tante le donazioni.

Quest’anno l’iniziativa si svolge in collaborazione con la rete regionale Pollicino, che raccoglie le realtà che in Toscana si occupano dei più piccoli e dei ragazzi con fragilità e oltre 200 associazioni del territorio. Nato a maggio 2020, nel mezzo della fase più acuta della pandemia, Pollicino è il nuovo Coordinamento regionale degli enti del terzo settore che gestiscono interventi, servizi e strutture socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e famiglie.

Il Coordinamento è promosso da Caritas Toscana - area welfare e altre realtà, fra cui Cismai e Cnca – Toscana e comprende diverse cooperative sociali, fra cui quelle di Legacoop Area Sociale.