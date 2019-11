Nuovo primario a Campostaggia

Federica Marini è stata scelta dall'Azienda Usl Toscana Sud Est per guidare l’Anestesia e Rianimazione dell’ospedale dell’Alta Valdelsa

POGGIBONSI — Un nuovo primario per l’Ausl Toscana sud est. Dal primo dicembre sarà la dottoressa Federica Marini a dirigere l’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Campostaggia. Nei giorni scorsi la firma del contratto alla presenza del direttore generale dell’Ausl Toscana sud est Antonio D’Urso e del sindaco del Comune di Poggibonsi David Bussagli.

“È un onore andare a far parte della Sud Est con un ruolo così significativo e gratificante - ha commentato la dottoressa Marini -. Spero di svolgere al meglio questo importante incarico contribuendo a mantenere alto il nome di un ospedale dove lavorano grandi professionisti nelle diverse discipline”. Laureata in Medicina e Chirurgia, la dottoressa Marini si è specializzata sia in Anestesia e Rianimazione con indirizzo Terapia del dolore sia in Medicina Interna con la tesi “Ecografia del torace nel paziente con insufficienza respiratoria acuta o riacutizzata”. Dopo un breve incarico come medico dell’emergenza territoriale fiorentina, è stata dirigente medico nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi (disciplina di Anestesia e Rianimazione ) presso il Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Successivamente è stata assegnata all’unità operativa di Anestesia e Rianimazione presso l’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova. Alcuni suoi lavori scientifici sono stati oggetto di premi. Ha all’attivo numerose pubblicazioni e partecipazioni a congressi come relatrice. È docente presso la Scuola di Specializzazione di Anestesiologia, Rianimazione e Terapia del dolore dell'Università di Firenze, e tesoriera della Società Italiana di Terapia Intensiva.

“L’arrivo della dottoressa Marini come primario dell’Anestesia e Rianimazione di Campostaggia si inserisce in un contesto di professionisti estremamente capaci e validi, le cui attività rispondono alle esigenze del nostro territorio - ha aggiunto il sindaco Bussagli, neo responsabile Sanità Anci Toscana -. Sia l’Asl che la Regione Toscana prestano molta attenzione alla qualità delle prestazioni che quotidianamente vengono erogate a Campostaggia e questo non fa altro che consolidare le attività dell’ospedale di Poggibonsi in termini di investimenti su professionisti, attrezzature e strutture”.

Alle felicitazioni del sindaco Bussagli per il prestigioso incarico conferito alla dottoressa Marini si sono aggiunte anche quelle del direttore generale Antonio D’Urso a nome dell’intera Azienda, ringraziando i professionisti che l'hanno preceduta.