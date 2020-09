“Ripartiamo”, fine settimana a suon di rap

Eventi da domani che coinvolgeranno gli adolescenti con street art e musica. Domenica giornata dedicata ai bambini

POGGIBONSI — Primo appuntamento, venerdì 18 settembre dalle ore 17.00 nel sottopasso di Largo Gramsci dove Militant A – Assalti Frontali presenterà il libro “Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo” (Goodfellas, 2018), cantando 30 anni di lotta nei centri sociali, nelle università, nelle strade..

Ad anticipare Militant A, ci sarà una rap battle, la maratona rap che coinvolgerà le più giovani e promettenti voci del territorio. L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. Consigliata prenotazione scrivendo ad: associazione.mixedmedia@gmail.com.

Altro appuntamento parallelo è quello che, dal 17 al 23 settembre, vedrà in opera, negli spazi del parcheggio multipiano del Vallone, momenti di live painting, mural calligraphy e poesia di strada, di narrazione digitale della storia del Multipiano, grazie agli interventi di Davide Dpa – Poesia d'Assalto, che realizzerà una grande opera pavimentale colorata.

Nato nel 2018, Urban Connection è un progetto che mira a far emergere il protagonismo della comunità, la creatività degli artisti locali e dei giovani, rivalorizzando gli spazi urbani attraverso la street art, il rap, mostre, performance e laboratori hip hop. L'evento di Militant A - Assalti Frontali vede il contributo di Ripartiamo - Eventi culturali dal basso per la Valdelsa. La realizzazione del murales di Dpa e la narrazione digitale del Multipiano vede il contributo della Regione Toscana attraverso il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Continua in questo fine settimana la rassegna Ripartiamo che è iniziata il weekend precedente e terminerà il 3 ottobre- Rimanendo in tema di eventi la rassegna prevede per sabato 20 un reading per bambini in Piazza Amendola, in collaborazione con Olivia libreria bistrot dalle 10 fino alle 18 con vari appuntamenti pensati per coinvolgere bambini ed adulti, unendo fantasia narrazione e pittura.

Gli appuntamenti in dettaglio sono visibili sulla pagina Facebook Ripartiamo eventi culturali dal basso per la Valdelsa.

E' stata una scommessa vinta quella di finanziare la manifestazione con il crowfunding, grazie all'aiuto della cittadinanza è stato possibile creare un festival gratuito per tutti, per stimolare e invogliare a rimettersi in gioco dopo il lockdown.