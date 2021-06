Covid, 5 nuovi contagiati in Valdelsa

Sorprende i ladri in casa e muore colpito da un proiettile, il padre: «Viveva per la famiglia»

Leggera crescita rispetto ai giorni scorsi. Continua a calare il numero dei ricoverati negli ospedali dell'Area Vasta

POGGIBONSI — Un sussulto per il virus che colpisce in due Comuni, Colle Valdelsa con 3 positivi e 2 a Barberino Tavarnelle.

Così in tutta la Valdelsa di registrano 5 nuovi casi di Coronavirus. Numeri bassi anche se in leggera crescita rispetto ai giorni precedenti.

Sono 685 i tamponi eseguiti dalla Asl che ha anche dichiarato definitivamente guarite 16 persone.

La fascia d'età più colpita è quella dei 20enni con 4 segnalazioni.

Scendono lentamente i ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 20 pazienti (2 in meno di ieri) e di questi 7 si trovano in "Rianimazione". Stazionari a quota 26 i degenti al "Misericordia" di Grosseto, compresi i 5 in "Terapia Intensiva".

A "Le Scotte" di Siena ci sono 25 ricoverati, con 9 che si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 343 i positivi in provincia di Siena mentre scende a 640 il numero delle persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 33 contagiati e di questi 6 sono residenti nell'Aretino, 9 nel Senese (compresa l'Azienda Ospedaliera), 18 nel Grossetano.

Prosegue la discesa dei ricoveri negli ospedali della Toscana.