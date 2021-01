Scuola di Staggia, cantiere in partenza

Renzi: «Crisi durante la pandemia? La democrazia non si ferma in nome del virus»

Dopo due anni di attesa partono i lavori per la ristrutturazione dell'edificio delle Medie

POGGIBONSI — Sono passati 48 mesi da quando, durante un controllo di staticità, fu scoperto che l'edificio scolastico era compromesso.

Adesso il cantiere alle scuole Medie di Staggia Senese è stato allestito i lavori partiranno nei prossimi giorni, mettendo fine alla lunga attesa per i ragazzi della popolosa frazione.

“Ci siamo - dice il sindaco David Bussagli - Siamo alla fase di concretizzazione di questo intervento che è sempre stato prioritario e che abbiamo sostenuto in tutti i passaggi. La chiusura della scuola è stata accompagnata da subito da un forte impegno che ha riguardato la progettazione, il reperimento delle risorse e le procedure di gara. Oggi vediamo l’inizio dei lavori, attesi e necessari per sistemare la scuola e restituirla agli studenti e a tutta la comunità scolastica e staggese. Avanti con l’edilizia scolastica che resta per noi prioritaria”.

L’intervento in questione ha un costo di quasi 1 milione di euro, porterà ad adeguare l’edificio e a migliorarlo sotto un profilo di agibilità ed efficientamento energetico. Un intervento complesso, con lavori sia sul fabbricato che sulle opere murarie, finanziato con contributo della Regione Toscana di 400 mila euro e del Comune per 580mila euro.

Col questa opera sarà ripristinata la piena funzionalità dell plesso così da permettere il prossimo anno scolastico di riprendere le lezioni con regolarità. Adesso gli alunni sono dislocati in altre strutture del Comune in attesa di poter tornare nelle loro classi.

Un altro progetto che arriva alla fase dei lavori in questi primo giorni del 2021, un segno di buon auspicio per il futuro.