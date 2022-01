Nuovi contributi per gli studenti

Aifa: via libera a dose booster per fascia 12-15 anni

Due nuovi bandi per i ragazzi residenti a Radicondoli, con l'aggiunta di una borsa di studio per l'Università

RADICONDOLI — Arrivano due bandi dedicati agli studenti residenti nel comune di Radicondoli che vanno dalle scuole medie e superiori fino a quelli che frequentano l’Università.

Con il progetto WivoaRadicondoli i ragazzi che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo grado che hanno la certificazione Dsa e quelli scritti alla secondaria di secondo grado potranno ottenere un contributo fino a 350 euro per coprire le spese scolastiche.

Mentre gli studenti universitari potranno avere una borsa di studio fino a 3.000 euro.

“Sono opportunità che si aggiungono a quanto abbiamo già fatto con il Pacchetto scuola per sostenere le famiglie che hanno figli a scuola e prendono il bus. La novità è che aiutiamo anche i ragazzi iscritti alle superiori e quelli che vanno all’Università – sottolinea il sindaco Francesco Guarguaglini – La scuola è futuro, e sostenere gli studenti è fondamentale per dare un impulso alla residenzialità. Tutto questo si incrocia con la crisi che la pandemia ha portato nelle nostre vite. Tante famiglie hanno affrontato momenti di difficoltà economica a seguito delle misure restrittive emanate per fronteggiare l'emergenza. E noi interveniamo per dare una mano”.

La domanda di partecipazione, con tutti i documenti richiesti dal bando, dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo, tramite posta elettronica certificata a comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it entro e non oltre le 12 del 28 febbraio 2022 indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di borse di studio comunali a. a. 2021/2022”. Dopo l’istruttoria verranno pubblicati all’Albo on line del comune gli elenchi delle domande idonee ed ammesse, delle domande idonee, ma ammesse con riserva e delle domande escluse. A quel punto gli studenti ammessi dovranno presentare entro il 30 novembre 2022 i documenti sugli esami superati e i crediti.