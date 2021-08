Il borgo in festa per riapertura della Provinciale

Un vero e proprio evento popolare, la Sp 35b è di nuovo transitabile dopo anni. Adesso raggiungere la Valdicecina è più facile

RADICONDOLI — C’era una comunità colma di gioia domenica 8 agosto a Radicondoli. Dopo il taglio del nastro che ha sancito la conclusione dei lavori della 35/b, l’intervento delle istituzioni in piazza Matteotti. In primis il sindaco Francesco Guarguaglini, dopo l’inno d’Italia suonato dell’orchestra da camera Ocra, e poi dall’esibizione delle ragazze della Danza Sportiva Odissea 2001, squadra di Radicondoli e Belforte classificata al secondo posto del Campionato Italiano di Danza Sportiva. Insieme al primo cittadino c'erano molte autorità regionali e politiche, tra cui il Governatore Giani.

“Conosco bene l’attenzione che il presidente della Regione ha verso la Toscana diffusa, i piccoli borghi di cui noi facciamo parte - ha detto il sindaco Guarguaglini - Nella costruzione del nostro futuro abbiamo bisogno di una visione e di uno scatto in avanti che sono certo non mancherà. Scatto che può venire dall’adeguamento della strada verso la Val d’Elsa e verso il mare con i fondi del Pnrr, dalla Valdelsa fino alla costa tirrenica insomma. Non vogliamo certo una autostrada, questo è il luogo di un turismo lento, ma maggiore sicurezza sì”.

C’è poi un altro nodo da sciogliere: il ritorno del 118 alla Speranza, per garantire una copertura sanitaria completa del territorio. Il primo cittadino è soddisfatto per la riapertura che migliora le comunicazioni tra le Province di Siena Grosseto e Pisa, raggiungendo Castelnuovo Valdicecina. E' necessario adesso utilizzare le risorse del Pnrr per migliorare la strada che collega il paese con la Valdelsa e con la costa, un percorso d'estate molto frequentato dal turismo straniero e locale. Una via di comunicazione che ha bisogno di essere ammodernata e più sicura. Intanto però la cittadinanza può godersi il primo traguardo, la riapertura della Provinciale.