Un corso per formare guide cicloturistiche

Il Tuscany Bike Park sbarca a Radicondoli per puntare sulle due ruote, con la MTB Academy

RADICONDOLI — Sono aperte le iscrizioni al Corso per accompagnatore e guida cicloturistica MTB, fino al 10 di febbraio 2022, a cura dello Csen di Siena, in collaborazione con il l'associazione sportiva Tuscany Bike Park e la MTB Academy di Siena.

Le attività si terranno nei giorni 18, 19 e 20, e 26-27 febbraio presso il podere Le Bolli, in loc. Pagliaia, a Radicondoli.

La domanda turistica sta sempre più volgendosi verso un'offerta che comprenda percorsi per le due ruote, e il corso va proprio in questa direzione, formando le competenze necessarie.

"Vogliamo formare le future guide, e dare più attenzione al turismo sulle due ruote - spiega il presidente di Tuscany Bike Park Paolo Bartali - per questo motivo abbiamo strutturato dei corsi di approfondimento con tecniche di guida, di primo soccorso, anche con seminari interattivi con Biella, Trentino, Genova".

Un mondo, quello delle mountain bike, che ha molti appassionati nel mondo ma che, ad oggi, non aveva un polo formativo in Toscana.

"Fino a ieri gli amanti delle MBT dovevano andare in Nord Italia - prosegue Bartali - Abbiamo voluto creare la possibilità di creare le competenze in loco, da collegare con le nostre strutture ricettive. Il mondo delle bike è un'opportunità per la crescita turistica che la nostra zona non può permettersi di perdere".