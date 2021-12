In Berignone con il Bike Park

Cresce la vocazione di Casole per le due ruote, con le proposte dell'associazione guidata da Paolo Bartali

CASOLE D'ELSA — Questo fine settimana, l'offerta di eventi del calendario natalizio di Casole si è arricchita delle escursioni in bici del Tuscany Bike Park.

Oltre 50 partecipanti per far vivere il territorio a cavallo tra Valdelsa e Valdicecina a pieni polmoni, per ammirare con tranquillità, e sulle due ruote, alcuni degli angoli più incontaminati della Toscana, come la riserva naturale di Berignone.

"Le iniziative svolte dal Tuscany Bike sono tese a far conoscere meglio il nostro territorio, e sono tese allo sviluppo del turismo lento e sostenibile - ha dichiarato il presidente Paolo Bartali - questo anche per offrire alle strutture ricettive dei percorsi a bassa densità di traffico, per incrementare l'offerta con Bike e MTB, che possono essere una risorsa".

L'impegno del parco Bike è stato quello di mettere insieme, nei mesi passati, persone ed amministrazioni delle province di Siena, Pisa e Grosseto, con la volontà di fare sinergia, sul fronte del turismo.

"L'attrattività del nostro territorio può aumentare sensibilmente con l 'offerta del Bike Park - prosegue Bartali - l'occasione degli eventi natalizi di Casole è stata l'opportunità per sperimentare l'interesse, che si è mostrato subito crescente, con molti partecipanti arrivati fin dall'empolese."

Un vero successo, che dimostra la vocazione per le due ruote di Casole e di tutto il territorio limitrofo, incluso nell'ambito turistico Valdelsa-Valdicecina.