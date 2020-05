Agente polizia penitenziaria aggredito da detenuto

Il fatto si è svolto nel reparto di isolamento della casa Circondariale di san Gimignano. L’uomo è dovuto ricorrere alle cure dei medici

SAN GIMIGNANO — La situazione delle carceri italiane resta molto calda, anche il penitenziario di "Ranza" risente delle tensioni.

In data odierna si è verificato purtroppo un caso di aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano.

Riferisce la notizia la segreteria provinciale della Ulipa polizia penitenziaria.

“Il collega, nel tentativo di far rispettare una Disposizione di Servizio, è stato spintonato da un detenuto di origine italiana già in stato di isolamento disciplinare, ubicato quindi in una sezione molto delicata dove attualmente ci sono dei detenuti anche in isolamento sanitario, tra cui un positivo al Covid-19. Inoltre, lo stesso detenuto, è proveniente da Modena dove si è reso protagonista della famosa rivolta di qualche mese fa nella quale i detenuti devastarono l'intero carcere".

L'agente è dovuto ricorrere a cure ospedaliere.