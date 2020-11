Appello di Confesercenti: "Aiuti ai borghi Unesco"

La richiesta dei negozianti di San Gimignano. I piccoli centri ignorati dai bonus per le attività commerciali

SAN GIMIGNANO — Il bonus centri storici va esteso a tutti siti Unesco. E’ la richiesta che parte dagli esercenti di San Gimignano tramite Confesercenti, alla luce degli ultimi provvedimenti e della pesantissima situazione economica della città turrita. Gli aiuti saranno disponibili solo per i negozi delle città capoluogo di provincia, escludendo decine di borghi che vivono col turismo. In particolare i paesi inseriti tra i rappresentanti del patrimonio dell'umanità (Unesco)

Spiega Gabriele Marzi, Presidente comunale dell’associazione di categoria: "Con questa scelta però sono stati penalizzati i tantissimi centri che in virtù del loro patrimonio artistico movimentavano abitualmente tantissimi appassionati, storici dell’arte, studiosi e soprattutto turisti. E che di fatto, invece, dalla primavera scorsa sono rimaste deserte”.

Dando seguito alle osservazioni raccolte nei giorni scorsi presso svariati esercenti associati, Confesercenti lancia quindi un appello che accomuna molte altre località, in Toscana e non solo: “in queste realtà il costo medio degli affitti dei fondi commerciali è mediamente 3 o 4 volte superiore a quello delle altre realtà urbane- osserva ancora Marzi - dovrebbe bastare questo a far percepire il grado di difficoltà in cui si trova ormai chi improvvisamente è rimasto privo delle fonti di reddito: nei negozi, nelle strutture ricettive, nelle botteghe artigiane o nei pubblici esercizi. Non possiamo sopportare ulteriormente questi squilibri”.

Nonostante vari appelli lanciati anche dalle Istituzioni locali i fondi non sono disponibili per i piccoli centri, una penalizzazione forte e discriminante che danneggia l'intero tessuto economico di varie aree della regione, San Gimignano è uno di questi.

Un controsenso visto l'importante ruolo economico del turismo e del suo indotto per l'economia italiana, un settore che fattura centinaia di milioni ma che viene penalizzato anche questa volta.