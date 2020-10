Florentia sconfitta nettamente a Sassuolo, 3-0

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Le valdelsane perdono in Emilia. Adesso un periodo di stop per riorganizzarsi e tornare ad essere combattive

SAN GIMIGNANO — Sconfitta dura per le ragazze della Florentia San Gimignano, oggi in trasferta a Sassuolo. L'incontro è finito 3-0 per le padrone di casa, ma poteva avere un risultato anche peggiore se il portiere Tamperi delle toscane non avesse parato un rigore alla fine del primo tempo.

L'incontro si è svolto alle ore 12,30 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo come anticipo della giornata numero sei del campionato.

Partita subito in salita per la squadra toscana che ha subito l'attacco delle emilane, che al 13' guadagnano un rigore siglato da Dudcova.

Le ragazze di San Gimignano hanno cercato di recuperare lo svantaggio, ma le emiliane sono state superiori in attacco approfittando degli spazi lasciati vuoti dalla difesa avversaria. Al 32' secondo vantaggio con gol di Mihashi su assisti di Battelani.

Al 44' nuova azione pericolosa del Sassuolo, un fallo in area regala un altro rigore alle padrone di casa, batte Pirone, ma Tamperi, portiere della Florentia para.

Nel secondo tempo la musica non cambia, la 57' ancora Battelani regala un assist perfetto per Bugeja che insacca il terzo punto per le emiliane.

Carobbi allenatore delle sangimgnanesi, prova a cambiare le carte in campo con tre sostituzione in pochi minuti, ma la mossa non porta gli obbiettivi sperati.

La gara si conclude dopo 4 minuti di recupero con un netto 3-0 per il Sassuolo che dimostra una chiara superiorità di gioco.

Adesso ci sono alcune settimane di sosta, sperando che la situazione sanitaria permetta di proseguire il campionato, questo riprenderà il 7 novembre. Ciò permetterà alle ragazze nero verdi di aggiustare le carenze e tornare aggressive e determinate per essere protagoniste in questo strano e complicato torneo 2020/21.