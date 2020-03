Covid-19, undici nuovi casi a Siena e provincia

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha aggiornato il bilancio delle persone prese in carico in quanto risultate positive ai primi test sui tamponi

SIENA — Rispetto a ieri, l'’Azienda USL Toscana sud est comunica di aver individuato undici persone come positive al Covid-19 (test in attesa di validazione dall'Istituto superiore di sanità). Due i casi nel comune di Siena, tre in quello di Piancastagnaio, uno a Montepulciano, due a Chiusi, uno a Gaiole in Chianti, uno a San Quirico d'Orcia e uno a Torrita di Siena. Tutte e undici le persone si trovano in sorveglianza attiva domiciliare e per nessuno, al momento, è stato disposto il ricovero.

Di seguito il dettaglio dei casi di positività così come riportati dalla Asl:

- una donna di 45 anni di Chiusi, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una donna di 32 anni di Siena, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una donna di 83 anni di Siena, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 65 di Gaiole in Chianti, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una donna di 78 anni di Chiusi, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una donna di 65 anni di Montepulciano, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 81 anni di San Quirico, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 57 anni di Piancastagnaio, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 66 anni di Piancastagnaio, in sorveglianza attiva domiciliare;

- un uomo di 89 anni di Piancastagnaio, in sorveglianza attiva domiciliare;

- una donna di 83 anni di Torrita di Siena, in sorveglianza attiva domiciliare.

L’Azienda si è già raccordata con le autorità competenti.