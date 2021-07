Rider aggredito a Cagliari, l'incontro con il sindaco Truzzu Rider aggredito a Cagliari, l'incontro con il sindaco Truzzu

Attualità venerdì 09 luglio 2021 ore 16:30

Covid, 3 positivi e 6 guariti nel Senese

Il virus è stato riscontrato in 2 Comuni della provincia. Eseguiti poco meno di 400 tamponi. in 75 ancora contagiati e 133 in quarantena