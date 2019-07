Commerciante nasconde al fisco quasi 150mila euro

Le fiamme gialle hanno recuperato a tassazione quasi 85mila euro di redditi occultati, oltre a circa 61mila euro di Iva e 3mila euro di Irap evase

SIENA — La Guardia di Finanza di Siena continua a scovare evasori totali. Non ha sosta l’azione di contrasto all’economia sommersa messa in atto nel territorio senese dalle Fiamme Gialle: nel corso di questa prima parte dell’anno hanno individuato in tutta la provincia oltre 40 soggetti che hanno cercato, con escamotage vari, di nascondersi al fisco.

L’ultimo in ordine di tempo ha riguardato una ditta individuale della Valdelsa operante nel settore del commercio all’ingrosso di elettrodomestici che, seppur regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese, conservato il fatturato attivo e passivo ed istituito le scritture contabili obbligatorie, negli anni 2016, 2017 e 2018 non ha adempiuto agli obblighi di dichiarazione per tutti i settori d’imposta.

L’attività ha consentito di recuperare a tassazione quasi 85mila euro di redditi occultati, oltre a circa 61mila euro di Iva e 3mila euro di Irap evase. Al fine di garantire l’effettivo ristoro dell’Erario, è stata richiesta all’Ufficio finanziario competente l’adozione delle misure cautelari in ambito amministrativo.