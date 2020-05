Zero nuovi contagi nel senese

Zaia insiste: «Virus artificiale? Non lo dico io, sono scenari del mondo scientifico»

Resta fermo anche il dato sui decessi. 427 positivi da inizio epidemia. In Toscana altri otto decessi e 13 nuovi casi

SIENA — Un'altra giornata positiva per la provincia di Siena, dove sul fronte coronavirus non si registrano nuovi contagi oltre ai 427 registrati da inizio epidemia.

Resta fermo anche il dato sui decessi: nelle ultime 24 ore infatti non si sono registrate nuove vittime nel senese, dove le morti presumibilmente riconducibili al Covid-19 sono state 28.

In Toscana i nuovi casi sono 13, 8 i decessi. In tutto, sono 9.787 i casi di Coronavirus riscontrati nella nostra regione, dove l’indice di contagiosità rimane stabilmente sotto 0,6.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 262 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 363 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara, Lucca e Firenze, le più basse Siena e Livorno con 160.

Le persone complessivamente guarite salgono a 4.764.