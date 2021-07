Covid, aumentano i positivi in provincia di Siena

In Valdelsa il numero maggiore di casi odierni. Eseguiti poco meno di 400 tamponi. Stabile il numero dei ricoverati a "le Scotte"

SIENA — Torna a salire il contagio in provincia di Siena. Oggi, infatti, sono stati riscontrati 9 nuovi positivi. Il dato odierno è il più alto dell'intera settimana.

E' la Valdelsa la vallata maggiormente colpita dal virus che è stato individuato in 5 Comuni del Senese.

Nel dettaglio vediamo che i casi odierno sono:

- Colle Valdelsa 5 casi.

- Poggibonsi 1 caso.

- San Gimignano 1 caso.

- San Quirico d'Orcia 1 caso.

- Siena città 1 caso.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 394 tamponi ed in 3 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

All'ospedale "San Donato" di Arezzo ci sono 2 pazienti nei reparti Covid e uno di questi si trova in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 6, ben 2 in meno rispetto al giorno precedente.

Stabile la situazione a "Le Scotte" di Siena dove ci sono sempre 7 pazienti contagiati compreso 1 in "Rianimazione"

Fortunatamente anche oggi non si registra nessun nuovo decesso.

Attualmente ci sono ancora 81 senesi positivi mentre sono 121 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 18 i casi odierni (ieri erano 6) e di questi 5 sono residenti nell'Aretino, 9 nel Senese e 4 nel Grossetano.

Aumenta il numero dei nuovi contagiati in tutta la Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.