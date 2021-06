Covid, contagio in quattro Comuni del Senese

Il contagio torna anche nel capoluogo. Eseguiti 584 tamponi. Dichiarati guariti in 10. Ancora 126 persone positive in tutta la provincia

SIENA — Scampoli di Covid in provincia di Siena. Oggi sono 6 i nuovi positivi, 5 in meno del giorno precedente.

Il virus è stato riscontrato in 4 Comuni e più precisamente:

- Siena città 2 casi.

- Montepulciano 2 casi.

- Cetona 1 caso.

- Sinalunga 1 caso.

Buone notizie per quanto riguarda la situazione delle varianti al Covid. Nel periodo compreso tra il 22 e 24 giugno sono 3 i casi segnalati in tutta l'Area Vasta e di questi uno solo, di "Inglese", è riferito al Senese.

Nelle ultime 24 ore, la Asl ha controllato 584 senesi ed in 10 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Calano i ricoveri negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 4 pazienti, uno in meno del giorno precedente. Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 13 (come ieri), compresi i 2 in "Terapia Intensiva".

A " Le Scotte" i pazienti sono 13 (3 in meno del giorno precedente) e di questi 5 si trovano in "Rianimazione".

Attualmente ci sono ancora 126 senesi positivi mentre in 239 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta sono 15 i nuovi casi (ieri erano 20) e di questi 4 sono residenti nell'Aretino, 6 nel Senese e 5 nel Grossetano.

In Toscana poco più di 70 nuovi contagiati. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.