Covid, terzo giorno senza nuovi casi nel senese

Nessun nuovo paziente positivo al coronavirus dall'8 giugno, 436 i contagi da inizio epidemia. In Toscana nelle ultime 24 ore 10 i nuovi casi

SIENA — Tra il 10 e l'11 giugno non sono stati individuati nuovi casi positivi di coronavirus in provincia di Siena. Gli ultimi due casi di contagio e l'ultimo decesso segnalti dalla Asl Toscana Sud Est risalgono infatti allo scorso 8 giugno. L'ammontare complessivo di contagiati, dunque, resta di 436, mentre i decessi sono 31.

Per quanto riguarda le guarigioni, in tutta la Asl Toscana Centro se ne evidenziano 2, uno a Montevarchi, in provincia di Arezzo e uno a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. I guariti totali sono 1.347.

Sono in tutto 36 i casi di pazienti positivi in carico all'azienda sanitaria: 18 persone sono in isolamento domiciliare, 10 in ospedale, 4 in RSA, 4 ricoverati extra Asl.

Osservando l'evoluzione dell'epidemia in Toscana, i nuovi casi registrati da ieri sono stati 10, 5 a Firenze, 1 a Lucca, 1 a Massa Carrara, 1 a Pisa, 2 a Grosseto. Il totale dei contagiati in tutta la Toscana, quindi, è di 10.158.