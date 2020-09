Elezioni, affluenza al 36 per cento nel Senese

I dati dai seggi aggiornati alle 19. In provincia di Siena hanno finora votato 75.528 gli elettori su oltre 208mila

SIENA — Sono finora 75.528 su 208.534 (dati aggiornati alle 19) gli elettori della provincia di Siena che si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza in merito al referendum costituzionale, oltre che per il rinnovo del Consiglio regionale.

In provincia di Siena tra le 7 e le 19 si è registrata una affluenza del 36,22 per cento, in linea con l'andamento regionale.

I seggi saranno aperti oggi fino alle 23. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15.