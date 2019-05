Elezioni, affluenza in Toscana in aumento

Alle 12 in Toscana affluenza più alta della media nazionale e in lieve incremento anche rispetto alle europee e amministrative 2014

FIRENZE — Elezioni europee e amministrative 2019. Anche quest'anno la Toscana si conferma fra le regioni con l'affluenza più elevata alle urne, almeno per quanto riguarda il dato delle 12: 19,89 per cento degli aventi diritto, in aumento rispetto al voto del 2014, quando alle 12 aveva votato il 19,46 per cento (dato parziale).

Per quanto riguarda l'affluenza nei Comuni, questi i dati (il raffronto è con il 2014):

Provincia di Arezzo, 36 Comuni: 18,95 per cento (nel 2014 18,03)

Provincia di Firenze, 41 Comuni, 22,02 per cento (21,83)

Provincia di Grosseto, 28 Comuni, 20,16 per cento (19,89)

Provincia di Livorno, 19 Comuni, 21,58 per cento (20,97)

Provincia di Lucca, 33 Comuni, 16,77 per cento (19,23)

Provincia di Massa Carrara, 17 Comuni, 15,56 per cento (14,81)

Provincia di Pisa, 37 Comuni, 19,79 per cento (19,27)

Provincia di Pistoia, 20 Comuni, 18,56 (18,43)

Provincia di Prato, 7 Comuni, 20,40 per cento (20,14)