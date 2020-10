In Toscana trasfusioni di sangue in elicottero

Da oggi il servizio, primo in Italia, è attivato nei 118 dell'Asl Toscana sud est e nella base di elisoccorso presso l'ospedale Maggiore di Bologna

GROSSETO — Trasfusioni di sangue in elicottero. Il nuovo servizio si chiama Blob, acronimo di Blood on Board, ed è attivo da oggi nei 118 degli ospedali dell'Asl Toscana sud est, competente per i territori di Grosseto, Arezzo e Siena.

Da alcuni anni, i servizi di elisoccorso inglesi hanno adottato la trasfusione direttamente sul luogo dell’emergenza e gli esiti sono confortanti: effettuare la trasfusione sul luogo dell’incidente permette, infatti, una riduzione della mortalità preospedaliera dei traumi emorragici del 15% e una riduzione complessiva della mortalità di oltre il 5%. Nel trauma, lo shock emorragico è una delle principali cause di morte e rappresenta fino al 50% delle morti potenzialmente prevenibili.

Da oggi quindi negli elicotteri del 118 in servizio nella Toscana sud est saranno a bordo, in un apposito contenitore refrigerato, 2 sacche di sangue universale 0 Rh negativo, corrispondenti a 750 cc e 2 grammi di fibrinogeno, farmaco che serve a recuperare la capacita di coagulazione del sangue, per il trattamento, sul luogo dell’incidente, dei pazienti traumatizzati emorragici.

Quando l’elisoccorso non è in volo, le sacche vengono mantenute, a temperatura corretta e costante, in un apposito contenitore, già in uso in ambito militare, presso la basi dell’elisoccorso di Bologna e Grosseto. Le sacche, inoltre, sono costantemente tracciate e controllate, secondo un percorso validato ai sensi dalla normativa europea, dai Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

L'elisoccorso di Grosseto effettua circa 1.200 missioni all'anno e vola in arco diurno e notturno, sia su terra che su mare, dal 1999.