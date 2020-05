Al via i centri estivi, c'è il bando

Aperte le selezioni per le associazioni che vorranno gestirli. Progetti per marini e ragazzi di età compresa tra i 3 e 17 anni

BARBERINO-TAVARNELLE — Dopo il sondaggio online proposto dal sindaco, attivato il bando per la gestione dei centri estivi. Potranno partecipare associazioni del terzo settore, imprese e soggetti pubblici e privati, istituzioni religiose, società sportive e scolastiche. La novità proposta dalla giunta Baroncelli, è un nuovo modello di cultura del tempo libero rivolto all'infanzia e all'adolescenza, incentrato sul concetto di educazione outdoor.

"Attraverso i progetti elaborati dai possibili gestori - spiega l'assessore alle Politiche educative Marina Baretta. Bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni avranno l'opportunità di rimettere in moto il proprio benessere psicofisico, fatto di armonia tra mente e corpo, dopo il lungo periodo di reclusione di emozioni e di immobilità fisica. Abbiamo previsto di conciliare aspetti ludici ed educativi, con l'attuazione di percorsi sportivi, motori e culturali, anche per supportare gli studenti nella preparazione al rientro scolastico".

Nelle attività, che si terranno in luoghi all'aperto del territorio, dunque parchi giardini e aree pubbliche di Barberino Tavarnelle, ci sarà spazio per la natura, l'ambiente e la scienza. I progetti proposti dalle associazioni saranno oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione comunale e potranno essere inseriti nel programma di attività estiva 2020. Inoltre, su richiesta dei soggetti interessati a gestire i centri estivi, sono previste forme di sostegno economico. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 10 del 4 giugno 2020.

È direttamente curata dal Comune di Barberino Tavarnelle l'organizzazione dei centri estivi per l'infanzia. In questo caso sarà l'amministrazione comunale a raccogliere le iscrizioni alle attività estive e a predisporre una graduatoria delle domande, stilate in base ai criteri di priorità precedentemente stabiliti. Sono previsti 7 turni, costituiti di 7 giorni l'uno, dal 15 giugno al 31 luglio 2020, dal lunedì al venerdì con orario 8,15 16,30.